台北國際電腦展（COMPUTEX）4日開跑，輝達執行長黃仁勳、超微董事長蘇姿丰等大咖到場觀展掀起旋風，總統賴清德也出席致詞。有網友在會場看到兩大包的綠色垃圾，裡面裝滿了綠色乖乖包裝袋，讓他笑說「台北國際電腦展又到了」，文章吸引近萬人朝聖。許多人也說：「老黃要補乖乖董座一頓飯」、「乖乖撐起科技業」、「黃仁勳的名單是不是漏了乖乖？」

實測最強AI恐讓翻譯、老師失業！ AI自曝「這3類」職業它無法取代【中時財知道】EP15謝明智

一名網友在臉書公開社團《路上觀察學院》分享照片，在地上看到兩大包綠色垃圾，裡面裝滿乖乖的包裝袋，原PO也直呼秒懂，「在展覽館看到那麼多綠色乖乖的包裝，就知道台北國際電腦展又到了！」

經濟部長郭智輝（左起）、總統府秘書長潘孟安和總統賴清德，4日出席台北國際電腦展，背起電腦展與乖乖聯名的旅行小包。（翻攝自賴清德臉書）

科技界常認為，乖乖是能讓設備正常運行、無法解釋的玄學秘密，而今年COMPUTEX 的合作夥伴中，也出現乖乖的綠色身影，COMPUTEX 還聯手選貨店plain-me與乖乖公司，推出限定版周邊商品，旅行小包、收納袋及滑鼠墊等，開賣第一天就被搶爆，連總統賴清德觀展時，也親自試背黃色乖乖旅行小包。

該篇文章吸引近萬人按贊，許多網友也幫乖乖喊話，「乖乖撐起科技業」、「黃仁勳的名單是不是漏了乖乖？」「無限期要求老黃要補乖乖董座一頓飯」。

網友也笑說：「科學的盡頭不是神學，肯定是乖乖」、「真的不要不信邪啊」、「如果沒有乖乖，世界應該無法往前了」、「神秘東方力量」、「快藏好，這可是臺灣半導體的良率密碼」、連家長都說「我連兒子床頭都放乖乖」。