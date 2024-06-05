結束昨（4日）收盤暴跌近200點的慘況，台股今（5日）以21385點開出，止跌反彈上漲近百點，權值股台積電漲5元，觸及844元，聯發科漲5元，觸及1245元，整體陷入震盪整理格局。

台股昨下跌180.14點，收在21356.62點，成交值4419.57億。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超292.51億。自營商賣超125.57億，投信買超68.64億，外資及陸資賣超235.58億。

美股四大指數皆費城半導體指數收黑，道瓊上漲140.29點（或0.36%）至38711.29點，那斯達克指數漲28.35點（或0.17%）至16857.05點，標普500指數小漲7.94點（或0.15%）至5291.34點，費城半導體指數下跌36.24點（或0.70%）至5116.27點，台積電ADR跌2.48美元（或1.60%）至152.47美元。