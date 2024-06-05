酒店小姐薪水高，引起不少人討論，一名網友分享朋友工作的酒店規定，一張A4紙上洋洋灑灑列出29條規定，違規罰金從50到5000元不等，讓不少網友看呆直呼「小姐難當！」但也有人認為沒有規範員工，到時候麻煩的是店家，而且可以隨便就扣幾千元的罰金，代表薪資應該很高。

一名網友昨在PTT上分享，看了朋友在酒店上班的規定，真心覺得八大小姐根本是血汗勞工，到底要多會賺才有辦法追上被扣錢的速度，並PO出一張「公關員工守則制度表」，上面針對服裝儀容、服務態度與工作時間等列出29條規定。

根據員工守則，違反這29條規定，罰款金額從50到5000元不等，其中只罰50元的項目僅2個，就是遲到1分鐘和沒做指甲1隻罰50元；而罰金200元的有頭髮沒做造型、名牌沒夾身上和沒戴耳環與項鍊等；罰金500元則是坐檯翹腳、沒幫客人夾菜等，其餘的項目違規可能被處罰1000元以上的罰金。

若在包廂無故擋別的小姐點檯或聊小姐、客人私事，這些會重罰5000元；另外如果沒有報備就離開公司，當日的薪水直接不發。

超嚴格的規定讓不少網友看傻，認為這樣應違反勞基法，進去還沒賺到錢，就因為罰金欠債；但也有網友認為，不妥善規範員工，倒楣的是店家，且很多規定都是要求員工素質與儀態，只要乖乖遵守就沒事，畢竟哪有工作是不辛苦的；另有網友說，違規就罰幾百幾千，代表酒店上班薪水真的很高。