美國4月職缺數跌至3年多來新低，顯示就業市場熱度降溫，這有利於聯準會今年調降基準利率，美國公債殖利率回落，美股由黑翻紅。

但也有分析師認為，以往經濟方面的壞消息意味著央行降息機率升高，反倒成為帶動股市走高的好消息，但越來越多壞消息出現也意味著美國經濟可能加速放緩，甚至陷入衰退，這樣的疑慮也反映在最近的美股走勢上。

包括職缺數據在內，最近一連串數據均顯示美國經濟正在降溫。 周一公布的ISM美國5月製造業PMI進一步下跌，且為連續第二個月處於萎縮。

根據芝商所FedWatch Tool，市場預期聯準會9月降息的機率目前約為65%，較上周（跌破50%）大幅拉升。接下來市場將密切關注周五發布的5月非農業就業報告。

周二收盤，道瓊指數漲140.26點或0.36%，報38,711.29點。標普500指數漲7.94點或0.15%，報5,291.34點。那斯達克指數漲28.38點或0.17%，報16,857.05點。費城半導體指數跌36.25點或0.70%，報5,116.27點。

標普500指數11大類股漲跌互見，對利率較敏感的房地產股漲0.95%，漲幅最大；其次為必需消費類股漲0.93%。原材料股跌1.22%，跌幅最大；其次為能源股跌0.97%。

五大市值股微軟（漲0.62%）、蘋果（漲0.16%）、亞馬遜（漲0.56%）、Alphabet（漲0.36%）、 輝達（漲1.25%）盤中由跌轉升，為美股帶來支撐。

除輝達和博通（漲0.67%）收高，其他主要晶片股全跌，安謀跌0.99%、超微跌2.18%、美光跌1.19%、英特爾跌0.86%、高通跌0.75%、應材跌0.93%、艾司摩爾跌1.52%。

台股ADR僅中華電信收高，終場上漲0.64%。台積電跌1.60%、聯電跌3.18%、日月光跌2.45%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收跌0.99%。

紐約證交所下跌與上漲股數比為1.32：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.88：1。

標普500指數有19檔成分股觸及52周新高、6檔創新低。那斯達克指數有40檔成分股觸及新高、134檔創新低。

美國交易所股票成交量總計約為106億股，過去20日均量為126億股。