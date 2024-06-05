新竹市晴空匯大樓5月26日深夜火警，消防局金山分隊2名消防隊員李詠真、周立鑫為搶救受困民眾，在搜索過程中氣瓶用盡而不幸殉職。新竹市政府於今（5日）上午9時30分將舉行聯合公祭，《中時新聞網》為您直播帶來現場最新畫面。

5日聯合公祭選擇在新竹市立殯儀館最大的禮廳「景行廳」舉行，現場布置以白灰色系為主，外頭還有大型看板寫著「消防英雄，永難忘懷」、「謝謝您們我們的英雄」。

有不少民眾和學童也手繪卡片送到現場，表達對消防員的感謝與敬意，有小朋友在卡片中寫到，「感謝您們奮不顧身，走入黑暗成為我們的光」、「謝謝您默默在我們身旁，幫助我們、守護我們安全」、「謝謝你們這麼勇敢還冒險來救我們」、「謝謝您願意用生命換取他人的生命，您好勇敢，辛苦了」。

為表彰對2位勇消對職責的忠誠與犧牲來自新竹市消防、義消、婦宣以及全國各縣市的消防同仁5日匯聚一堂，一同送李詠真、周立鑫最後1程，也展現消防體系的團結和支持。