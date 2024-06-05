美國人的消費習慣「YOLO」正漸漸消失，「YOLO」是「You Only Live Once」（你只會活一次）的字頭縮寫，意味要活在當下、享受生活。而「YOLO經濟」則是以享樂為優先的消費習慣，然而，如今民眾正在節流，這對美國經濟來說，可能不是好消息。

CNN分析指出，美國人擺脫新冠疫情後，獲得了更好的工作、額外的消費資金，在所謂的「YOLO經濟」或報復性消費中，消費者願意為了他們在疫情期間錯過的體驗和商品花大錢。

富國銀行旗下富國投資機構（Wells Fargo Investment Institute，WFII）高級全球市場策略師薩曼納（Sameer Samana）說，經歷了新冠疫情，大家都明白，穩定生活不會永遠持續下去，人們變得更想要活在當下。然而，疫情爆發五年後，大手大腳瘋狂消費將結束，這對美國經濟恐帶來負面影響。

目前消費者支出正在大幅下降，通貨膨脹仍然居高不下，因為美國人快要耗盡新冠時期的積蓄，就業市場開始收緊，勞工開始擔心失去工作。還有另一種解釋就是—美國人已經擺脫了後新冠時期的歡樂情緒，因此經濟發展趨於緩和。

消費者支出在疫情後所帶來的高通膨、高利率，使美國經濟免於衰退。如今美國消費者支出約佔國內生產毛額的70%。如果消費者支出持續降低，經濟衰退恐怕很快就會降臨。