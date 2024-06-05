●Sierra Mutual Funds投資長James St. Aubin表示，從製造業PMI開始，到今天的職缺報告，本周以來我們看到的是數據相對疲軟，這完全有助於債市上漲，但對股市來說，這是一把雙面刃。

●Verdence Capital Advisors投資長Megan Horneman表示，現在市場正在尋找催化劑，但總會來到壞消息真的就是壞消息的時候。且因為通膨，尤其是服務業的價格壓力，她對聯準會今年降息的可能性表示懷疑，並認為在從非農就業報告中獲得更多線索前，市場可能仍將縮手觀望。

●Rosenberg Research創辦人David Rosenberg表示，股票對公債殖利率再次回落及互換（swaps）市場預期9月開始降息的反應不好，這釋出一些重要的訊號：股市投資人也開始擔心經濟放緩，以及這對企業獲利前景而言意味著什麼。