在此次配息中，中信高評級公司債（00772B）每單位配息0.137元，而中信優先金融債（00773B）每單位配息0.139元。

自2019年1月推出中信高評級公司債（00772B）以來，該產品於2020年2月調整配息頻率為月配息，成為全台首檔月配型債券ETF，至今已連續51個月配息。為了更合理且公平對待追求穩定配息的長期投資人，這兩檔債券ETF將於7月11日開始實施收益平準金機制，以達到更穩定的配息效果。

中信高評級公司債（00772B）的經理人游忠憲指出，美國今年第一季國內生產毛額（GDP）年增率為1.3%，低於前值的1.6%，顯示今年經濟成長動能有所放緩。近期在通膨數據變化的影響下，市場逐步調整對降息時點的預期，進而影響債市波動。截至5月31日，根據FedWatch工具的數據，美國聯準會在9月進行首次降息的機率仍達50.7%。

游忠憲表示，自2022年以來，全球債市受到聯準會快速升息的影響，投資等級債的收益率已明顯攀升，處於2008年以來的高位，相對具有吸引力。由於利差仍較溫和，短期內可趁殖利率位於高檔期間，分批布局投資等級債，預期息收表現可期。

整體來看，消費動能趨緩增加了經濟的不確定性，加上通膨壓力仍在，布局債市時除了關注殖利率高低外，亦需重視品質。游忠憲建議，投資人可將部分資金配置於違約率較低、擁有較高評級的投資等級債券ETF，如中信高評級公司債（00772B）及中信優先金融債（00773B），同時搭配長天期美國公債ETF，如中信美國公債20年（00795B）。未來啟動降息時，長天期債券相對敏感，有望增加資本利得收入。