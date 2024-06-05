空軍司令部服役一名江姓上兵，昨（4日）晚間與友人餐敘，酒過三巡後，江員和友人打賭要游過基隆河，在大夥起鬨下，江跳入基隆河大佳段，隨後失去蹤影。友人見他久久不上岸，嚇得立刻報警，北市消防局立即出動人員，但一夜仍無所獲，上午持續加派人力在大直橋上下游一帶搜尋。

江姓上兵4日酒後與友人打賭跳入基隆河失去蹤影，北市消防局急派員搜尋。( 葉庭新/翻攝 )

據了解，在空軍司令部勤務大隊服役的江姓上兵，昨晚休假與友人外出聚餐，在準備返回營區前，竟和大夥打賭要跳河游過基隆河，江員在大夥起鬨下，在所有人眼前跳入河裡，隨後就失去蹤影。

北市消防局表示，昨（4）日晚間9時50分獲報，中山區美堤河濱公園有救溺勤務，立即出動消防車5輛、救護車1輛、快艇1艘、水上摩托車2輛，人員22名前往搜救，但一夜均無所獲。

消防局指出，今（5）日上午8時30分，再度出動消防車2輛、快艇1艘、水上摩托車1輛，潛水人員4名，人員10名前往，快艇、水上摩托車從龍舟碼頭及美堤下艇，搜索大直橋上下游各約200公尺範圍一帶，目前仍持續尋找中，警方也正調查事發原因。

江姓上兵4日酒後與友人打賭跳入基隆河失去蹤影，北市消防局急派員搜尋。( 葉庭新/翻攝 )

江姓上兵4日酒後與友人打賭跳入基隆河失去蹤影，北市消防局急派員搜尋。( 葉庭新/翻攝 )

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