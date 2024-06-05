今年大學「申請入學」第二階段指定項目甄試，各大學目前皆已公告錄取結果，但大學甄選入學委員會提醒，經各大學錄取的考生（含正、備取生）應於6月6日至6月7日，每日上午9時起至下午9時止至大學甄選入學委員會網站完成網路就讀志願序登記，接受統一分發。凡未依規定期間及方式完成登記者，一律視同放棄錄取資格，不予分發。

另，今年「離島地區及原住民籍高級中等學校應屆畢業生升學國(市)立師範及教育大學聯合保送甄試」錄取生及「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫公費生甄試」錄取生，亦須同時與「申請入學」錄取生於登記期間內完成網路就讀志願序登記，接受統一分發。

大學甄選入學委員會表示，錄取生登記就讀志願序時，須憑本人「學測應試號碼」、「身分證號碼（或居留證號碼）後4碼」及「考生個人密碼」等三項證號暨網頁上顯示之驗證號碼登入系統。

另外，錄取生無論僅錄取單一校系或多個校系，均須於規定期間內，上網完成就讀志願序登記，否則視同放棄錄取資格，不予分發。「申請入學」錄取生若同時經大學「繁星推薦」第八類學群錄取者，不得再參加網路就讀志願序登記，接受統一分發。

大學甄選入學委員會還說，「申請入學」錄取生若同時經國立台北教育大學音樂學系、國立台北藝術大學音樂學系及美術學系錄取並完成報到者，不得再參加網路就讀志願序登記，接受統一分發。

今年大學申請入學有各大學共提供5萬5502個招生名額，總報名人數7萬8187人，經各大學公布錄取結果後，計有4萬5176人符合登記資格，統一分發結果預定於6月13日上午9時起在大學甄選入學委員會網站公告。