巨星林青霞憑藉「東方不敗」紅極一時，成為許多人心中的女神，去年現身金馬獎頒獎典禮，當時已68歲的她風采依舊，猶如凍齡一般。而日前一名香港攝影師在藝術展上巧遇林青霞，不僅絕佳狀態令人驚豔，林青霞一個舉動更被大讚具有巨星風範。

攝影師透露，當時藝術展人群中有一個迷人的身影吸引了他的注意，而當對方從自己身旁經過時，他便跟上前，想確認對方的身分。影片中他問道：「Excuse me，請問你是林青霞小姐對嗎？你好你好，你真人好靚（美）呀！」林青霞一開始有些錯愕，但發現對方無惡意後，立刻展開笑容，與對方握手打招呼，態度十分親民，而且在無濾鏡的鏡頭下，林青霞狀態相當好。

攝影師事後坦言，因當下心情相當激動，超現實的感覺，導致他一下子反應不過來，忘了詢問林青霞能否讓他拍照，有些可惜。接著，他提到，許多人在得到稱讚時，總是會否定自己，反觀林青霞大方回應「多謝」的態度，成了很好的示範，不僅肯定自己，也肯定了對方，而這也是他即使沒為林青霞拍到照，仍堅持將影片分享出來的原因。

林青霞年輕時五官明媚、驚艷眾人。（圖／中時資料照）

林青霞1973年以瓊瑤的電影《窗外》正式出道，之後陸續演出多部瓊瑤劇，在當時與秦祥林、秦漢、林鳳嬌並稱「二秦二林」。之後她逐漸將事業重心轉往香港拍攝武俠片表現亮眼，其中《笑傲江湖2：東方不敗》、《新龍門客棧》、《白髮魔女傳》更成了她人生中的代表作。