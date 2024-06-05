陸軍官校將在6月16日迎來100周年校慶，未料退役少將、現任桃園市議員于北辰日前卻在陸軍軍官學校的臉書粉專留言稱他沒有收到學校校慶的邀請函，引發批評。對此，陸軍司令部昨（4）日表示，校慶當日下午為營區開放活動，「歡迎一般持有中華民國國籍證明的民眾入營參觀」。

于北辰日前在陸軍軍官學校臉書粉專貼文中留言表示，「小編您好～我是前學指部指揮官于北辰，學校校慶邀請函我沒收到，煩請查照！」然而，這番話引發不少網友嘲諷，被狠酸「沒邀請函就沒邀請函，還厚著臉皮用要的」。

對此，陸軍司令部昨表示，今年陸軍官校擴大舉辦100週年校慶活動，上午校慶典禮規劃恭請總統親臨主持，考量安全及接待能量，主要以歷任國防部長、總長、退、備役上將、歷任官校校長及陸官40、50、60週年畢業校友為邀請對象；其餘各期校友邀請則由官校提供員額，校友總會管制邀請名單。

陸軍司令部表示，校慶當日下午為營區開放活動，歡迎一般持有中華民國國籍證明的民眾入營參觀。