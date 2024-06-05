美國資深男演員埃里希安德森（Erich Anderson），過去在電影《十三號星期五4》飾演羅布迪爾而聞名。豈料，上月31日傳出他病逝的消息；對此，遺孀薩克森特雷諾（Saxon Trainor）在IG難過地證實丈夫已經過世。
60歲女演員薩克森·特雷納 (Saxon Trainor)在IG放上老公的照片，悲慟地宣布：「我的丈夫埃里希今天早上去世了。」她表示自己難過到沒辦法寫任何文字，所以轉述姊夫邁克爾奧馬利（Michael O’Malley）的哀悼文。
哀悼文中提到埃里希安德森生前是位成功的演員，30幾歲入行後，曾演出《費利西蒂》、《十三號星期五4》、《星際爭霸戰》等以及參加數十個節目。而埃里希安德森是個聰明又有趣的人，寫了三本很優秀的小說，也是很厲害的廚師，「我會想念他的，他的磨難已經結束了。」
根據外媒《Daily mail》報導，埃里希安德森5月31日不敵癌症而過世。報導中指出，埃里希安德森1984年以《十三號星期五：最後一章》開始活躍電影圈，同時客串多部電視劇；90年代，埃里希安德森馬不停蹄地接拍各種作品，包括《星際爭霸戰》、《飛越情海》、《辯護律師》、《姐妹》、《第七天堂》、《與天使有約》、《紐約重案組》；2000年起，埃里希安德森活躍於電視節目，曾錄製《重案組》、《小律師大作為》、六集的《絕命警探》等節目。
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