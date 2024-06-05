美國資深男演員埃里希安德森（Erich Anderson），過去在電影《十三號星期五4》飾演羅布迪爾而聞名。豈料，上月31日傳出他病逝的消息；對此，遺孀薩克森特雷諾（Saxon Trainor）在IG難過地證實丈夫已經過世。

60歲女演員薩克森·特雷納 (Saxon Trainor)在IG放上老公的照片，悲慟地宣布：「我的丈夫埃里希今天早上去世了。」她表示自己難過到沒辦法寫任何文字，所以轉述姊夫邁克爾奧馬利（Michael O’Malley）的哀悼文。

哀悼文中提到埃里希安德森生前是位成功的演員，30幾歲入行後，曾演出《費利西蒂》、《十三號星期五4》、《星際爭霸戰》等以及參加數十個節目。而埃里希安德森是個聰明又有趣的人，寫了三本很優秀的小說，也是很厲害的廚師，「我會想念他的，他的磨難已經結束了。」

Erich Anderson, a prolific television actor perhaps best known for his portrayal on Felicity as the title character’s father, died of cancer May 31 in Los Angeles. He was 67.



His death was announced on social media by wife and actor Saxon Trainor



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根據外媒《Daily mail》報導，埃里希安德森5月31日不敵癌症而過世。報導中指出，埃里希安德森1984年以《十三號星期五：最後一章》開始活躍電影圈，同時客串多部電視劇；90年代，埃里希安德森馬不停蹄地接拍各種作品，包括《星際爭霸戰》、《飛越情海》、《辯護律師》、《姐妹》、《第七天堂》、《與天使有約》、《紐約重案組》；2000年起，埃里希安德森活躍於電視節目，曾錄製《重案組》、《小律師大作為》、六集的《絕命警探》等節目。