中華民國骨質疏鬆症學會今年初召開專家會議，並於知名國際期刊《骨質疏鬆症與肌少症》3月號發表論文《亞太地區骨質疏鬆症長期與持續治療共識》，揭示臺灣65歲以上民眾發生1次以上脊椎體壓迫性骨折的民眾中，女性占19.8%，男性12.5%，更年期婦女骨質疏鬆症盛行率30%，稱骨質疏鬆症將成為未來臺灣全民健康高度隱憂。

全球科學界一直持續關切有「沉默疾病」之稱骨質疏鬆問題，其中有不少研究是探討並驗證克菲爾干預，以避免或減緩骨質疏鬆的研究，均獲得正向結果。

骨質疏鬆症是全身骨骼慢性疾病，特徵是骨量低，骨組織的微架構衰退，導致骨貧瘠(bone sterility)，原本緻密的骨骼形成許多孔隙，呈現中空疏鬆的現象，會增加骨折風險。據衛福部公開資料，人體骨骼的骨量大約在20歲至30歲會達到最高峰，之後骨量逐漸減少，尤以女性較為嚴重，原本骨質就比男性差，停經以後荷爾蒙減少，骨質會快速流失，加上女性比男性長壽，受到骨質疏鬆的影響就更為嚴重，且因為沒有明顯的症狀而常被人忽略。

不過，一旦出現變矮、駝背、下背疼痛的問題時，代表骨質流失、骨密度出狀況，一旦摔跌，或因彎腰搬運物品而突然用力過猛，就可能造成骨折的嚴重後果。高齡患者更可能因此健康狀況急轉直下。

世界骨質疏鬆基金會指出，年輕時期開始存「骨本」，可增加10%骨密度，可使骨質疏鬆症的發生延緩13年。為預防、減緩骨質流失，全球有許多科學家投入研究，不乏以克菲爾發酵乳為主角，均獲得令人振奮的好消息。

國立中興大學副校長陳全木教授率領的團隊，曾發表多篇關於克菲爾預防、減輕骨質流失的論文，研究人員利用動物實驗，證明克菲爾發酵過程中，可產出具抗血栓、抗菌和增強鈣吸收的生物活性的胜肽，對干預骨質流失具有潛力。

尤其是針對停經、缺乏雌激素的婦女所做的研究中，被切除卵巢、模仿婦女停經狀態的實驗大鼠，長期服用克菲爾之後，不僅腎臟周圍脂肪減少，腸道內的益菌豐度增加，可促進細胞的鈣攝取，有助預防骨質流失。

巴西塞阿拉聯邦大學與伊朗設拉子設拉子醫科大學的研究團隊，近期也發表研究報告，前者建議持續服用克菲爾並規律運動，可改善骨強度，刺激骨形成和調節骨重塑，改善膠原蛋白成熟度以增強骨微結構、品質和新陳代謝。

後者則稱克菲爾添加Omega-3和維生素C，可能透過抑制發炎，對骨質流失具有保護作用，對於預防停經後骨質流失很有價值。

參考網址：

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240552552400030X

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=kefir+osteoporosis&sort=date