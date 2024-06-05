全台今天變天，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於鋒面在大陸華南上空移動，受水氣影響，從今天到端午連假全台有雨，最新歐洲模式模擬今天到周六的雨區一片橘黃色，尤其是中南部地區。

台灣颱風論壇在臉書指出，未來幾天一直到端午連假（5～10日），鋒面在大陸華南上空上下移動，台灣周邊水氣稍多，中、南部大多是全天不定時短暫小雨的天氣，北部、東部除了今天有不定時小雨外，其餘日子則以午後雷陣雨為主。

台灣颱風論壇說，各地雨勢大小、降雨範圍、時間需視雲雨帶發展情形而定，不確定性稍大，近期天氣稍微不穩定，外出時記得要攜帶雨具，並貼出歐洲數值模式模擬今天到周六（8日）的降雨，連4天全台有雨，周五、六雨更大，呈現一片橘黃。

氣象署表示，周四（6日）華南雲雨區東移，雲系從台灣海峽移入台灣西半部地區，降雨機率較高且雨區廣泛，不定時有短暫陣雨，且短時間雨勢仍明顯，東半部地區多雲、偶陣雨。周五、六（7、8日）環境逐漸轉為偏南風，氣溫回升，水氣仍多，迎風面南部、東南部全天不定時有局部陣雨甚至雷雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨，沒下雨時較悶熱。周日、下周一（9、10日）鋒面位於台灣北部海面以及偏西南風，中南部有雷雨，其他地區午後雷陣雨。