周二泛歐Stoxx 600指數收盤跌2.8點或0.54%，為517.05點，並結束了此前的連三漲。

追蹤油價下跌逾1%的走勢，能源股下跌2.6%，創下逾兩個月新點，主要是市場對於OPEC+在今年稍晚增加供應的決定感到懷疑，因為全球市場需求已經顯露出疲弱跡象。

Hargreaves Lansdown的股票研究主管Derren Nathan表示，原油價格處於低位，以及大西洋兩岸較為疲弱的經濟數據，可能會讓那些希望提前削減借款成本的政策官員感到些許安慰。

隨著黃金和銅等金屬價格下跌，礦業股下跌2.3%。

市場壟罩避險情緒。目前市場參與者正在等待歐洲央行周四的利率決議，預計歐央將把貸款利率降低25基點(1碼)。

歐洲主要地區股市都出現下跌，法國CAC指數跌0.8%，英國FTSE指數和德國DAX指數分別跌0.4%和1%。

在數據公布方面，德國5月失業人數上升幅度，超出預期。而瑞士通膨5月持穩，提高了市場對瑞士央行(SNB)本月稍晚時候再次降息的預期。

美國最新的職缺數據，加深了人們對於經濟體日益疲弱的擔憂，並強化了降息預期。

在個別股票方面，英國石油巨頭BP下跌3.8%，報462.9英鎊；此前評級機構標普下調該公司的信用展望。

安聯(Allianz)大跌3.3%，為262歐元；此前花旗將該德國保險公司的評級，從「買進」下調至「中立」。

在瑞銀將評級從「持有」上調至「買進」之後，德國行動零售和服務提供商Freenet上漲3.6%。