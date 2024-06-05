一名吳姓義務役二兵去年8月入伍接受新兵訓練，在餐廳吃飯時因不滿副班長出言糾正，竟當眾痛扁對方，行經曝光後隨即遭到憲兵隊移送偵辦。桃園地院審理，依「陸海空軍刑法之強暴上官罪」判處拘役40日。可上訴。

判決指出，吳男於2023年8月22日中午時分在楊梅區太平里營區餐廳裡，因不滿用餐期間遭到陳姓中士副班長糾正，竟以下冒上，徒手毆打陳男右側臉頰，造成對方受有右側顏面部挫傷合併頭暈、右手腕挫傷、雙側臀部挫傷、右側上臂即肩部疼痛等傷害。

對此，在場連長見狀連忙將吳男壓制推到墻角，並將事件回報予檢察官及保防官，案經憲兵指揮部桃園憲兵隊移送偵辦。

桃園地院審理，審酌吳男坦承犯行，與陳姓中士、連長二人於憲詢時證述情節大致相符，並依據現場照片6張、國軍桃園總醫院的診斷證明書，認定吳男犯行屬實，衡酌吳男案發時為現役軍人，與被害人達成和解並完成賠償等情狀，依「陸海空軍刑法之強暴上官罪」判處拘役40日。可上訴。