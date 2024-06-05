藝人NONO（陳宣裕）去年遭到網紅「小紅老師」等多名女子控訴性侵，事後有10女提告，7案移轉至士林地檢署偵辦。士檢上月偵結，認定NONO涉犯5案，6女受害，依強制性交罪、強制性交未遂7罪起訴NONO，建請法院加重其刑。至於士檢不起訴的2件強制猥褻案，因2名被害人未聲請再議，因此NONO獲不起訴確定。

不過，士檢也收到台北地檢署移轉NONO的2起性侵案，已分案指派婦幼保護專組檢察官偵辦中，近日將再傳喚NONO到庭調查。

本案源於去年6月間，1名女模上網爆料曾遭NONO在車上強吻，NONO回應「沒有印象」後，小紅老師不滿NONO不承認、不道歉，代表被害人赴北檢提告。檢警去年8月兵分3路搜索傳喚NONO，查扣手機及筆電，檢方訊後諭知NONO交保50萬元，並核發犯罪被害人保護命令，禁止NONO騷擾、接觸被害人。事後有10人提告，北檢曾2度訊問NONO，甚至勘驗其下體特徵。

去年12月，北檢偵結本案，認為有3名被害人指控罪證不足，不起訴NONO，另7女提告部分因無管轄權，均移轉士林地檢署偵辦。

士檢針對7案積極偵辦，於5月17日偵結起訴NONO，認定7名被害人中有6人受害，NONO共涉犯3次強制性交罪、2次強制性交未遂罪、2次強制猥褻罪，建請法院加重其刑。

此外，2名被害人（其中1人為6名被害人之一）指控遭NONO強制猥褻部分，士檢認定NONO罪嫌不足，依法不起訴處分。

但由於這2名被害人事後未向台灣高檢署聲請再議，因此NONO被控強制猥褻的2案，已獲不起訴確定。

至於台灣高檢署發回北檢續查的2件強制猥褻案，北檢因在告訴人要求下，今年4月已向高檢署聲請將案件移轉至士檢偵辦。士檢已收到北檢案卷，日前分「偵續案」指派婦幼保護專組檢察官偵辦中。