此次Computex展中，祥碩首次揭露其領先全球的USB4 80Gbps、120 Gbps實體層，逐步實現龐大資料與高解析度影片轉瞬即得的可能性，顯著提升工作效率和使用便利性。USB4技術的向下兼容性，確保與現有USB設備的無縫連接。

PCIe Gen5則是祥碩在高速接口領域的另一項關鍵進展，今年展出的PCIe Gen5實體層，滿足傳統及人工智慧伺服器市場對於高性能計算和大數據處理需求，進一步強化傳輸速率、減少延遲、支援更多高性能設備之效能。

祥碩後續對於新品的規劃也持續進行中，預計於2024年底送樣多Lane數之PCIe Gen4 Packet Switch。不僅如此，將於2025年CES展出USB4 Dock之FPGA平台，此USB4 Dock支援多功能工作站，提供最高40 Gbps的傳輸速度與最大可支援240W的供電能力，預計於2025年送樣。