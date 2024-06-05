台積電昨（4日）舉行股東會，是董事長劉德音退休前最後一次的股東會，會中他有問必答，小股東詢問華為是不是台積電的競爭對手，會不會有一天被超越？對此，劉德音霸氣回應，不太可能。此事登上大陸搜狐網熱搜榜第一名，不過許多大陸網友卻認為，台積電與華為的強項根本不同，完全無法比較，還有人批評台積電向美國靠攏，若台積電像華為一樣受到制裁，根本無法活下去。

股東向台積電高層提問，台積電目前有無競爭對手，華為還是對手之一嗎？有沒有被追上的可能？劉德音正面回應，台積電非常認真看待每位競爭對手，是不是華為都沒關係，因為永遠都會有競爭對手。

劉德音強調，由於現在台積電在技術上取得領先，最在乎的一點是台積電進步的速度有沒有比對手快。至於會不會被華為超越？劉德音接著說：「就不用請CC（總裁魏哲家）回答了，不太可能。」

消息傳到大陸網友耳中相當不是滋味，許多人認為華為與台積電根本無法比較，反酸「華為以通訊為主，台積電以晶圓代工為主，有可比性嗎？」、「方向不同，你追得上華為？」、「美國像針對華為那樣搞台積電，台積電還能活？」

此外，有網友提到，華為有自己的研發專利，台積電再厲害終究是代工生產，「華為確實比不過台積電，因為台積電已經變成美積電」、「賽道不一樣，台積電也追不上華為。」