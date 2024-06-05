以色列添購25架F-35戰機，將成立第3支F-35戰機中隊。

儘管美以因加薩戰爭摩擦不斷，但F-35戰機交易仍確定了雙方的緊密聯盟。以色列國防部周二說，赴美代表團正式與美國簽下30億美元（約971億台幣）協議，其中包括採購25 架F-35戰機在內。

綜合外電4日報導，以色列國防部說，這些戰機將從 2028年開始交付，每年分批交付 3— 5 架。而在未來幾年間，以色列空軍的 F-35I機隊數量將達75 架。至於以色列最初訂購的50 架F-35中，迄今只交付了39架。而在這項交易中，美國透過「援外軍事融資」（FMF），提供了以色列軍援，

原本以色列財政部長史莫崔赫（Bezalel Smotrich）反對採購戰機，與國防部長葛朗特（Yoav Gallant）和爭執不下，直到負責審查國防預算的國會委員會（Knesset committee）召開會議，雙方爭議大致解決後，才簽下這紙合約。葛朗特在簽約後發布的聲明中說，添購的25架戰機「再度證明了美以之間戰略聯盟的力量，以及在遠近競技場上的廣泛影響」。而以色列是繼美國之後，第二個向洛克希德馬丁（Lockheed Martin）採購F-35戰機的國家，也是極少數獲准改裝這尖端戰機的國家。

此外，以色列國防部說，美以在協議中還載明，洛馬和發動機製造商普惠（Pratt & Whitney）「已承諾讓以色列國防工業參與所售戰機零組件的生產」。