國防部今（5日）表示，4日上午6時迄今（5）日上午6時，陸續偵獲計26架次共機，其中19架次逾越海峽中線，進入北部及西南空域、10艘共艦，持續在台海周邊活動。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
根據國防部公布最新共機動態，有19架次共機逾越中線，從北中南三面包夾，其中有7架次進入應變區，距離基隆最近僅41浬、鵝鑾鼻僅40浬。如果以北、高2市距離換算更逼近，預估不到30海浬，對我空防造成極大壓力。
國防部今（5日）表示，4日上午6時迄今（5）日上午6時，陸續偵獲計26架次共機，其中19架次逾越海峽中線，進入北部及西南空域、10艘共艦，持續在台海周邊活動。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
根據國防部公布最新共機動態，有19架次共機逾越中線，從北中南三面包夾，其中有7架次進入應變區，距離基隆最近僅41浬、鵝鑾鼻僅40浬。如果以北、高2市距離換算更逼近，預估不到30海浬，對我空防造成極大壓力。
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