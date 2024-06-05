前總統陳水扁妻子吳淑珍被控在南港展覽館及龍潭購地案洗錢部分，台灣高等法院更二審判刑2年，經最高法院撤銷發回後，她以有疾病出庭應訊將有生命危險為理由聲請停止審判，台灣高等法院更三審佐以高雄長庚紀念醫院診斷證明，裁定她能到庭以前停止審判確定。

吳淑珍提出聲請主張， 多年來因頸椎、胸椎損傷致全身癱瘓，合併頸部交感神經損傷及低血壓、身體虛弱。近年被告身體不適，經住院治療後，醫囑認為她因頸椎、胸椎損傷術後病史致下半身癱瘓，合併頸部交感神經損傷，導致不可預測性低血壓休克發作，及每日不定時無脈搏性休克與昏迷需急救處理，此為隨時不穩定病情變化而非痼疾。

吳說，她不可預測性低血壓休克發作更為頻繁，不定時無脈搏性休克與昏迷情況加劇，離開居家保護環境或面臨出庭壓力在醫學上應屬絕對禁忌，足徵她因疾病出庭應訊將有生命危險，無法進行訴訟上正常陳述、表達等防禦權之行使，而有因疾病不能到庭之法律上原因，為此聲請准予停止審判。

高院由審判長張惠立及法官楊仲農、廖怡貞審理後認為，吳女在2022年6月14日至20222年6月20日至長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院住院治療，出院後經追蹤治療至2023年6月30日，診斷結果為確認COVID-19病毒感染(U07.1)；⒉左下肺痰液蓄積及少量肋膜積水；⒊低血鈉（抗利尿激素不適當分泌症候群)；⒋低血鉀、低血磷、低鋅(疑營養攝取不足引起)；⒌泌尿道感染；⒍頸椎、胸椎損傷術後病史致下半身癱瘓。

合議庭函詢醫院吳淑珍的後續病況，她在2023年6月30日後未至醫院就診，由醫師居家探視，其不可預測性低血壓休克發作、每日不定時無脈搏性休克與昏迷需急救處理之情況如前，通常由家屬自行處理，依她的病程最新綜合觀察仍為高度風險，不建議出庭。

合議庭認為，依高雄長庚紀念醫院診斷證明，吳女確有因疾病不能到庭之法律上原因，符合刑事訴訟法第294條第2項規定之要件，她聲請停止審判，為有理由，裁定吳淑珍能到庭以前停止審判，不得抗告。