●輝達周二再漲1.25%，收在1,164.37美元，續創歷史收盤新高。其執行長黃仁勳周二在台北證實將在台灣設立第2個類似Taipei-1的AI超級電腦中心。此前在COMPUTEX主題演講中，黃仁勳除了感謝台灣合作夥伴一直以來對輝達的力挺，也提到未來AI發展的6大重點，包括2026年推出的新一代架構Rubin、數位人類、AI機器人工廠、AI PC、NVIDIA Earth-2數位孿生模型，以及GPU比CPU能省下更多成本、也更加節省能源，因此「買越多就省越多」。

●英特爾下跌0.86%，收在30.03美元。該CPU巨頭在台北COMPUTEX發表Lunar Lake新處理器架構細節，但股價反應冷淡。

●需求疑慮使油價承壓，石油巨頭埃克森美孚和雪佛龍周二分別下跌1.6%和0.8%。周二原油價格持續下挫，紐約期油再跌1.31%，收在每桶73.25美元。布蘭特期油連跌5天，創下今年最長連跌記錄，終場收跌1.07%，報每桶77.52美元。

●Bath & Body Works下修本季獲利預測，周二股價重挫12.8%，在標普500指數表現最差。

●Axos Financial收跌4.21%，知名放空機構興登堡研究公司（Hindenburg Research）披露已建立該銀行的空頭部位。

●派拉蒙全球（Paramount Global）跌4.4%，該媒體集團宣布正在為其Paramount+串流媒體服務研究策略性選擇或合資計畫。

●特斯拉周二下跌0.86%，報174.77美元。中國乘用車協會（CPCA）周二公布，特斯拉5月在中國製造的電動車銷量年減6.6%至72,573輛，為連續第2個月出現年跌幅。