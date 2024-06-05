26歲塞內加爾籍「黑豹」阿巴西，加入職籃T1聯盟後表現亮眼。效力新北中信特攻，曾獲年度最佳新人、年度MVP以及人氣球星等獎項。2020年歸化為中華民國國籍，更入選中華隊為國征戰。而他讓球迷津津樂道的，還有與WSBL台元女籃台裔球員宋佩欣的戀情。兩人日前被直擊現身信義區逛街，一位身高189公分、一位180公分，情侶倆驚人身形立刻成為眾人焦點。

根據《鏡週刊》報導，阿巴西日前現身信義區光顧友人服飾攤位，189公分的身形相當搶眼，立刻被大批球迷認出，紛紛上前要求合照，親民的他也是來者不拒。不過人海中，還見到一名帶著綠色鴨舌帽，身高不遑多讓的女子，仔細一瞧正是同為籃球員的女友宋佩欣。只見她帶著姊妹淘陪阿巴西挑衣服，不過隨後一群人便跑去逛街，獨留阿巴西繼續充當「人形立牌」，畫面相當逗趣。

出生於洛杉磯的宋佩欣，目前效力於WSBL台元紡織，是台灣女籃首位「台裔球員」。談及與阿巴西相識過程，她表示在美國時就互相認識，直到各自來台發展後才墜入愛河。由於兩人都不想被模糊焦點，所以戀情談得格外低調，直到阿巴西得獎發表感言時，才曝光兩人交往一事。她也強調阿巴西會注意到許多小細節，像是大半夜會宵夜送到宿舍，大讚男友根本是暖男一枚。