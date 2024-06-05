華航一架貨機今年1月飛往洛杉磯途中，受惠「噴射氣流」助攻，竟創下時速約1329公里的非正式世界紀錄，僅花10小時抵達目的地。6月，這股「噴射氣流」又來了！

前氣象局長鄭明典分享約3萬6千呎高空的氣流分析，「紅色部分風速高達每秒70米以上」。他指出，高空中的狹長強風帶稱為「噴射氣流」，照現在這個位置，台灣飛往西雅圖或舊金山的班機都用得上，搭上噴射氣流，可省下不少燃油。

受惠氣流，客、貨機還可節省飛行時間，不過從美西回來就不好玩了，因為大逆風，機師通常會避開它。

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