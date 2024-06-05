過去1年，中國大陸新開工建設的住房明顯減少，新開工面積與高峰相比下降超過6成，飽受打擊的房地產行業開始正視長期供過於求的問題，燃起了人們對危機即將過去的希望。但專家指出，應對政策中缺失的是不良資產的清理，這使人們擔心會出現類似日本的經濟停滯。

路透報導，至今年4月，大陸在12個月內的住房新開工面積降至6.34億平方公尺，與2021年的高峰期相比下降了63％，幾乎處於美國和西班牙2000年代末房地產危機開始緩和時的水準。分析人士稱，住房建設可能會在1年左右的時間內觸底，從而減輕房地產業危機給大陸經濟增長帶來的部分壓力。

但報導稱，周期性的一線曙光也就僅此而已，「中國的情況看起來更像是20世紀90年代的日本」。始於2006、2007年的美國和西班牙的房地產危機，持續了5年多，從高峰到谷底的跌幅達30至40％。而在日本，這一調整歷時超過18年，最終使價格下跌了47％。

而中日兩國在應對危機時，缺少的都是對損失的及早認識。日本要求銀行購買土地，以減緩房價下跌；中國則限制開發商降低新房價格的幅度，並採取其他杯水車薪的支持措施。摩根大通分析師說，這也許是有意選擇的策略，「以降低金融外溢風險」。

中國5月出台了新的支持房地產行業的一攬子計畫，降低房貸利率和首付比例，並指示已經負債9兆美元的地方政府購買部分未售出的商品房，並將其轉化為經濟適用房。一位政策顧問對路透表示，中國政府無意支撐房地產市場，「其目的是使其穩定，或至少減緩其衰退」。

分析人士稱，這些購買行為將不良資產從開發商手中轉移到了地方政府手中。但是最終，損失還是要承認，這也是與日本「失去的數十年」做比較的意義所在。

法國外貿銀行（Natixis）亞太首席經濟師加西亞–埃雷羅（Alicia Garcia-Herrero）認為，中國地方政府可能會遭遇與日本銀行類似的命運，最終不得不進行資本重組，這意味著「更長、更持久的調整」。她說，中國還沒有進行不良資產清理，「這就是為什麼中國看起來更像日本，而不像美國或西班牙」。