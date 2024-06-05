據法國廣播電台引述路透報導，美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）4日表示，拜登政府計畫將中國電動汽車的進口關稅提高四倍至100％以上，這對美國汽車行業的健康發展至關重要。她說，「我們需要美國保有電動車製造業。如果我們不這樣做，我們就會把整個領域拱手讓給中國，就像我們看到的太陽能電池板一樣。」

格蘭霍姆說，「中國的計畫在產業政策方面非常激進，而我們之前什麼都沒做，現在我們正在對此做一些事情。」拜登政府正投資數千億美元用於清潔能源稅收補貼，以發展美國的電動汽車、太陽能和其他新興產業，並稱中國在這些領域由國家推動的產能過剩威脅到了美國公司的生存。

拜登政府宣布將於8月1日開始生效的關稅旨在保護美國就業，使其免受中國廉價進口產品泛濫的影響。格蘭霍姆說：「我們希望擁有製造業支柱。我們必須對此採取強硬態度。」她說，美國汽車製造商「正盡其所能繼續降價」，並駁斥了不讓價格更低的中國電動汽車進入美國會阻止美國汽車製造商降價的說法。

在被問及共和黨人對電動汽車的批評時，格蘭霍姆說，如果未來的國會撤銷電動汽車稅收減免政策，使在親共和黨的州製造汽車的工人受益，那將是「政治瀆職」。她指出：「我認為，國會議員很難取消這些為你所在地區創造就業機會的稅收減免政策。」

格蘭霍姆說：「我認為商界會強烈反對這種做法，任何一位總統都會支持對中國的工業政策進行反擊，這就是我們的反擊，我們的回擊。」

格蘭霍姆還表示，預計到今年年底將有約1000個公共電動車充電站投入使用，該項目由美國聯邦政府出資75億美元實施，到目前為止，只有少數充電站投入使用。格蘭霍姆說：「這些充電站是最難做的。」