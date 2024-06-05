aiBIOS技術利用大型語言模型（LLM）將AI智能整合到系微的旗艦韌體解決方案「InsydeH2O UEFI BIOS」，除了能夠解讀使用者的請求、分析個人電腦的硬體配置，並且能透過LLM廣泛的BIOS與電腦術語知識庫，進行適當的BIOS設定變更，這項突破性技術解決了個人電腦使用者對BIOS設定不熟悉或不了解而無法著手進行必要調整的難題。

此外，電腦製造商還可以運用aiBIOS技術來提升終端用戶的技術支援，提供快速與準確的回應，進而減少或縮短技術支援電話的訪問頻率與通話時間，有助於改善使用者及技術支援人員的整體體驗。

而InsydeH2O UEFI BIOS提供完善且最佳化的開機韌體，協助電腦製造領導廠商達到微軟為Copilot+ PC所設立的標準。InsydeH2O協助運用硬體平台的運算效率與安全特性，提供快速效能、全天候電池續航力，並透過支援Microsoft Pluton安全處理器及Secured-Core PC標準規範來強化平台安全性。