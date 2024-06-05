陸軍官校將在6月16日迎來100周年校慶，曾任陸軍官校學指部指揮官的桃園市議員于北辰日前到陸軍官校粉專留言，稱他未接獲邀請函，引發熱議。對此，前空軍副司令張延廷認為，陸軍官校考量的恐怕是會場的氣氛。

于北辰日前在陸軍軍官學校臉書粉專貼文中留言表示，「小編您好～我是前學指部指揮官于北辰，學校校慶邀請函我沒收到，煩請查照！」這番話引發不少批評。據《TVBS新聞網》昨（4）日報導，張延廷認為，學校有學校的考量，考量到整個會場的氣氛，此舉也不會讓他受到其他校友的側目。

報導也提到，陸軍官校校友總會秘書長羅睿達表示，于北辰曾經擔任過學指部指揮官，退伍後一心從政，但是從政後不能失去的就是道德良知，說攔截率210％、東西漢等等，學弟要怎麼看待他？

于北辰總是語出驚人，包括曾說天弓飛彈一枚攔截率70％，三枚齊發攔截率可達210％；另外，他曾表示，東漢西漢當時都稱自己是漢，稱對方是偽政權、竄漢，「但是千年之後，歷史幫你寫叫東漢西漢」，引發不少爭議。