攝取蔬菜有助於血糖控制，但該選哪一款較好？對此，肥胖專科醫師許芷瑜推薦10款控糖蔬菜，包括苦瓜、羽衣甘藍、蘆筍、地瓜葉、洋蔥、黑木耳、綠花椰菜、青椒、小黃瓜及海帶，不僅有助於調節血糖穩定，其中像是黑木耳還能降低膽固醇、綠花椰菜有護肝效果，都值得納入日常飲食清單中。

醫師許芷瑜在診所YouTube頻道以「10種想控糖最適合吃的蔬菜」為題發布影片，整理如下：

1、苦瓜：含苦瓜苷能刺激胰臟分泌胰島素，從而達到降低血糖的效果。

2、羽衣甘藍：富含鈣、鉀、鎂、膳食纖維，以及維生素A、K等。其中鎂能提升細胞利用葡萄糖的效率。

3、蘆筍：富含葉酸，有利於調節血糖，降低胰島素阻抗。

4、地瓜葉：含有豐富的膳食纖維和植化素，有助於避免血糖快速攀升。

5、洋蔥：富含檞皮素，跟降血糖藥物相似，可以維持正常的血糖代謝功能。

6、黑木耳：富含水溶性纖維，除了有助於控制血糖外，對於降低膽固醇、預防心血管疾病等，也能發揮正面效益。

7、綠花椰菜：含有蘿蔔硫素，可幫助控制血糖、護肝。

8、青椒：含有豐富的維生素C和纖維，有助於血糖的控制。

9、小黃瓜：低GI值、水分含量高，能快速產生飽足感，且對血糖影響小。

10、海帶：富含碘，其為構成甲狀腺素的主要成分，能幫助調節血糖穩定。

另外，許芷瑜先前提到，曾遇過病人為了要好好控制血糖，決定多攝取蔬菜，但吃的卻是南瓜、玉米及蓮藕等，這些都不是蔬菜類而是澱粉，最終導致血糖飆升和胰島素阻抗。她也藉此提醒，吃蔬菜確實有利於血糖控制，但要選對種類。