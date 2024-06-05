基隆台2線70.06K發生坍方造成交通雙向阻斷，交通部公路局昨增加動員PC300型破碎機3輛、PC200型破碎機6輛、傾卸卡車4輛、鏟裝車3輛、水車1輛及多位工程人員全力搶災，已順利完成第一階施工平台並構築第二階施工平台，今預定完成25公尺高第二階施工平台並清除坡頂浮石，確保後續施工安全。
公路局指出，由於台2線為基隆、新北、宜蘭間的觀光道路，對於貨運或民生運輸尚不至於有重大影響，公路局已規畫道路交通中斷期間汽、機車請行駛替代路線，民眾可從台2線73K＋380轉台2丁線轉(102市道)逢甲路、(北123)調和街接回台2線69K＋500。
受影響客運路線包括首都客運1579路線公車(影響八斗子站後3站位)、新北市公車791、「瑞芳－南港」跳蛙公車路線及基隆市公車103、108、802、803、R66、T99路等共計9線公車，客運業者將配合改道行駛且部分站位不停靠，請乘客多加留意最新乘車資訊。
此外，因近期北台灣雨勢不斷，公路局提醒用路人山區道路行車注意落石，注意氣象資訊及道路通阻訊息及小心駕駛。
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