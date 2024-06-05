多虧馬斯克的「星鏈」（Starlink），巴西亞馬遜叢林深處、與世隔絕的部落馬魯博（Marubo）去（2023）年9月起終於有網路，網路確實為部落帶來好處，更快救援被蛇咬到的村民，但也讓村民們沉迷色情、社交媒體，部落領袖抱怨，觀察到部分村民的性行為已變得更具侵略性，村民們也變懶惰。
《紐約時報》（New York Times）報導，僅約2000人的馬魯博部落在亞馬遜叢林深處綿延伊圖伊河（Ituí River）數百英里生活，他們有自己的語言，服用聖物死藤水（Ayahuasca）和森林之靈連結，誘捕蜘蛛猴煮湯或當成寵物，這樣與世隔絕的生活已維持數百年，由於地廣人稀，部分村落需要數周才能抵達。
拜馬斯克的星鏈之賜，馬魯博去年9月起終於有網路，網路帶來許多好處，73歲村民柴楠（Tsainama Marubo）表示：「當網路到來時，每個人都很高興。」這些明顯好處包含能和遠方親友視訊聊天，以及在緊急情況時立即對外求援。
其中一名部落領袖埃諾奎（Enoque Marubo）表示，最大的好處是，當有村民被毒蛇咬傷時，能立即請求直升機救援，在此之前，部落中的不同村落之間仍仰賴業餘無線電（amateur radio）溝通，他說網路開通後，及時撥打電話「已挽救性命」。
不過開通網路也對馬魯博部落帶來不少挑戰，柴楠感嘆：「現在情況更糟了。」她說如今部落年輕人對用漿果製作彩繪染料、及用鍋牛殼製成首飾的興趣沒那麼高了，「因為網路，年輕人變懶惰了，他們在學習白人的生活方式」，不過她停頓了一會兒又接著說：「但請不要奪走我們的網路。」
報導指出，馬魯博部落因網路面臨的挑戰包含：年輕人總黏著手機、八卦充斥著群組聊天、沉迷於社交網路、網路陌生人、暴力電玩影片、詐騙、不實資訊，以及未成年人觀看色情圖片、影片。
另一名部落領袖阿爾弗雷多（Alfredo Marubo）表示，他最擔憂的是色情影片，他說年輕男性在群組裡分享露骨影片，這對於不贊同公開親吻的馬魯博部落來說是「相當驚人的發展」，「我們擔心年輕人會想要嘗試」，他說其他部落領袖已通報，觀察到年輕男性出現「更具攻擊性的性行為」。
有3名孩子的凱帕（Kâipa Marubo）說，他很高興網路幫助孩子們的教育，但也擔憂孩子們會模仿他們正在玩的第一人視角射擊影片。
42歲部落領袖塔瑪賽（TamaSay Marubo）說，有些年輕人仍保持傳統，但有些人一整個下午都在用手機。
部落如今限制村民使用網路的時間，只有上午2小時、晚間5小時及周日整天開啟網路。
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