多虧馬斯克的「星鏈」（Starlink），巴西亞馬遜叢林深處、與世隔絕的部落馬魯博（Marubo）去（2023）年9月起終於有網路，網路確實為部落帶來好處，更快救援被蛇咬到的村民，但也讓村民們沉迷色情、社交媒體，部落領袖抱怨，觀察到部分村民的性行為已變得更具侵略性，村民們也變懶惰。

《紐約時報》（New York Times）報導，僅約2000人的馬魯博部落在亞馬遜叢林深處綿延伊圖伊河（Ituí River）數百英里生活，他們有自己的語言，服用聖物死藤水（Ayahuasca）和森林之靈連結，誘捕蜘蛛猴煮湯或當成寵物，這樣與世隔絕的生活已維持數百年，由於地廣人稀，部分村落需要數周才能抵達。

拜馬斯克的星鏈之賜，馬魯博去年9月起終於有網路，網路帶來許多好處，73歲村民柴楠（Tsainama Marubo）表示：「當網路到來時，每個人都很高興。」這些明顯好處包含能和遠方親友視訊聊天，以及在緊急情況時立即對外求援。

其中一名部落領袖埃諾奎（Enoque Marubo）表示，最大的好處是，當有村民被毒蛇咬傷時，能立即請求直升機救援，在此之前，部落中的不同村落之間仍仰賴業餘無線電（amateur radio）溝通，他說網路開通後，及時撥打電話「已挽救性命」。

The 2,000-member Marubo tribe, who live along the Ituí River deep in the Amazon rainforest, were connected to the World Wide Web last September after 20 antennas were donated to them by American entrepreneur Allyson Reneau.



But the internet is already posing problems for the… pic.twitter.com/41NS40X1ro — Dane (@UltraDane) June 4, 2024

不過開通網路也對馬魯博部落帶來不少挑戰，柴楠感嘆：「現在情況更糟了。」她說如今部落年輕人對用漿果製作彩繪染料、及用鍋牛殼製成首飾的興趣沒那麼高了，「因為網路，年輕人變懶惰了，他們在學習白人的生活方式」，不過她停頓了一會兒又接著說：「但請不要奪走我們的網路。」

報導指出，馬魯博部落因網路面臨的挑戰包含：年輕人總黏著手機、八卦充斥著群組聊天、沉迷於社交網路、網路陌生人、暴力電玩影片、詐騙、不實資訊，以及未成年人觀看色情圖片、影片。

The Marubo, an isolated Amazon tribe, connected to high-speed internet in September through Elon Musk’s Starlink. Jack Nicas, our Brazil bureau chief, visited the tribe’s remote villages to see what the internet has changed for them. https://t.co/JXwhPDcR3L pic.twitter.com/7CKCHsY4QX — The New York Times (@nytimes) June 2, 2024

另一名部落領袖阿爾弗雷多（Alfredo Marubo）表示，他最擔憂的是色情影片，他說年輕男性在群組裡分享露骨影片，這對於不贊同公開親吻的馬魯博部落來說是「相當驚人的發展」，「我們擔心年輕人會想要嘗試」，他說其他部落領袖已通報，觀察到年輕男性出現「更具攻擊性的性行為」。

有3名孩子的凱帕（Kâipa Marubo）說，他很高興網路幫助孩子們的教育，但也擔憂孩子們會模仿他們正在玩的第一人視角射擊影片。

42歲部落領袖塔瑪賽（TamaSay Marubo）說，有些年輕人仍保持傳統，但有些人一整個下午都在用手機。

部落如今限制村民使用網路的時間，只有上午2小時、晚間5小時及周日整天開啟網路。