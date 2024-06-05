上海集裝箱出口(SCFI)指數衝上3000點，一周上漲12.61％，歐線集運期貨價格昨日收盤時再度大漲9.6％，由於需求大增，6月中旬開始陸續徵收旺季附加費，使得航商獲利持續看好。馬士基二度上修財測，全年稅息前折舊攤銷前利潤(EBITDA)預估落在70億至90億美元，高於先前預期的40億至60億美元。馬士基指出，尤其是亞洲和中東港口最為嚴重，推升運價明顯上揚，有利於2024年下半年營運動能轉強。

萬海以亞洲線為主，亞洲的市場占有率達15％，近期四大遠洋航線大漲，新加坡亦傳出塞港，東南亞運價也跟著大漲，上周漲幅高達21.56％。萬海總經理謝福隆日前指出，目前市場上嚴重缺櫃，且因歐美線回補庫存，對於艙位及貨櫃需求較多，帶動亞洲線同步增長，預期到年底都會維持較強勁的成長，看好第3季傳統旺季。

根據研究機構預估，等待運輸的貨櫃數量高達45萬TEU。船舶等到天數由原先0.5天拉長至7天，6月港口擁堵情勢預計將加劇。第3季進入歐美線傳統旺季，預期旺季期間貨運需求續呈高檔，美國8/1將對中國大陸部分商品加徵關稅，貨物集中出貨將使市場缺櫃問題更加惡化，勢必運價將呈現易漲難跌。