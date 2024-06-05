由於非蘋智慧型手機品牌廠新機普遍在第3季推出，第2季為傳統淡季，宏捷科5月合併營收較上月微幅減少2.71%，累計前5月合併營收達21.7億元、較去年同期成長達230%。
宏捷科表示，以目前市場需求狀況觀察、宏捷科預期，6月之後將會重返成長，對於下半年的營運依舊維持樂觀看待。
為因應客戶需求，宏捷科將產能擴充至15000片，預估年底將依進度擴增至20000片。
宏捷科(8086)5月合併營收4.34億元、較上月微幅減少2.71%，年成長120%，受營收月減影響，今天盤中股價逆勢走弱，不過宏捷科預期，6月之後將會重返成長趨勢，對於下半年營運維持樂觀期待。
由於非蘋智慧型手機品牌廠新機普遍在第3季推出，第2季為傳統淡季，宏捷科5月合併營收較上月微幅減少2.71%，累計前5月合併營收達21.7億元、較去年同期成長達230%。
宏捷科表示，以目前市場需求狀況觀察、宏捷科預期，6月之後將會重返成長，對於下半年的營運依舊維持樂觀看待。
為因應客戶需求，宏捷科將產能擴充至15000片，預估年底將依進度擴增至20000片。
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