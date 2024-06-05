由於非蘋智慧型手機品牌廠新機普遍在第3季推出，第2季為傳統淡季，宏捷科5月合併營收較上月微幅減少2.71%，累計前5月合併營收達21.7億元、較去年同期成長達230%。

宏捷科表示，以目前市場需求狀況觀察、宏捷科預期，6月之後將會重返成長，對於下半年的營運依舊維持樂觀看待。

為因應客戶需求，宏捷科將產能擴充至15000片，預估年底將依進度擴增至20000片。

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宏捷科5月營收小幅月減 全年營收「季季高」仍無虞
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