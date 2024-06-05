為強化後備部隊戰力，台北市後備旅自6月1日開始展開為期7天教育召集訓練。北市府兵役局長李治安4日在台北市軍人服務站吳遠里站長陪同下，代表市長蔣萬安前往台北市替代役中心，為正在接受教育召集訓練的市籍後備軍人加油打氣，表達市府關懷慰問之意，並致贈台北市後備指揮部慰勞金。

李治安表示，他對召員們「聞令應召」的守法精神，表達嘉勉與肯定，感謝後備袍澤們對國家的付出，投入訓練共同守護台北家園，同時期勉召員們好好利用這短短一周，重拾過去服役的各項戰鬥技能，厚植戰備能量，以因應未來國防需求，達成「及時動員、及時作戰」目標。

李治安說表示，北市府十分關心年輕朋友，蔣萬安上任後，積極推出多項照顧，還有減輕青年人負擔的政策，包括推動基北北桃1200元公共運輸月票、打造多元可負擔的社會住宅，以及生育獎勵翻倍提高等等。

此外，對未來願景是打造台北成為「安全之都、運動之都、未來之都」，北市府也力求在各項工作提供最優質的市政服務，6月份本市青年局也已經正式上路，未來不論大家要轉職或創業，市府都會是年輕朋友最佳的戰友與夥伴。

召員們上午才結束戰術行軍的作戰演練，北市府貼心準備了運動毛巾、運動飲料及點心等慰問品，給辛苦接受訓練的召員們提神打氣，李治安也請召員們訓練時務必注意安全，這週多雨的氣候變化要特別留意身體保健。