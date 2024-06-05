國會改革風波引發朝野立委對立，而TPOC以網路正負面聲量分析被點名的國民黨立委，其中部分藍委雖遭綠營支持者點名，但正聲量仍高於負聲量；不過也有人負面聲量「漲幅」竟各高達近10倍！。

網路上日前流傳「藍白亂政區域立委最可能被罷免名單」，以得票數和第二名差距排名選出24位藍委。但藍委王鴻薇對此曾反擊，認為這份名單只衝著國民黨而來，明顯是政黨在操作，更點名民進黨被搞小動作。之後挺藍的政客爽粉專也反擊，列出一份該被罷免的綠委名單，據得票差距被第二名緊追程度排行，依序點名張宏陸、李柏毅、吳琪銘、蔡其昌等數十人。

國民黨立委葉元聲量受關注(資料照／截自國會頻道)

而TPOC台灣議題研究中心，近日先透過QuickseeK快析輿情資料庫，彙整被點名的國民黨立委，在5月17日朝野立委在「國會改革」爆發衝突前後約兩周時間內（5月5至28日），網路聲量變化。依數據呈現，聲量增加最多者為王鴻薇，成長數高達3.4萬則，總聲量達4.3萬則；其次羅智強，變化量為2.4萬則，總聲量達3.9萬，第三是廖偉翔，有1.1萬則的聲量成長。不過也有許多被點名的藍營立委如涂權吉、黃建斌、邱若華等人，聲量在國會改革衝突期間沒有明顯變化。

值得注意的是，空戰小天后徐巧芯國會爆發衝突前有33.5萬則聲量，爆發衝突後聲量反而減少至9.3萬則，出現「總聲量」負成長。

該中心並指，王鴻薇的正面聲量成長454％、負面聲量漲幅達395％；羅智強正面聲量成長251%、負面聲量成長幅度124％。至於經常被點名「最可能」被罷免的葉元之，其正面聲量成長113％，負面聲量成長59％，都仍是掌聲贏過罵聲。不過，因國會改革聲量成長1000則以上的立委中，廖偉翔負面聲量成長幅度高達1189％居冠、羅廷瑋929％次之。