新黨5日上午以「現場被害人」身分到北檢告發王義川涉犯《個資法》（陳志賢攝）

民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目爆料，透過手機訊號定位可分析參與「青鳥行動」群眾，引發國家機器監控人民的疑慮，台北地檢署已主動分案調查本案是否涉及《通訊保障及監察法》、《個人資料保護法》等犯行。新黨5日上午以「現場被害人」身分到北檢告發王義川涉犯《個資法》，並將發起「一人一狀」告王侵害人權，每名被害人最多可向王求償2萬元。

新黨新聞聯絡人季節說，青島東路的抗議行動，新黨也出動宣傳車到現場與抗議群眾「對話」，因此新黨不少人也是「現場被害人」，呼籲政府重視並查明真相。

季節說，王義川說他是用「膝蓋想的」，這行為是假消息造謠，已構成《社會秩序維護法》恐嚇公眾，請問政府辦不辦？如果這事不是用「膝蓋想的」，就是政府監控人民，侵害人民隱私祕密，問題更嚴重，無論這事是否為「膝蓋想的」，政府都應該查清楚。

王義川上月在政論節目中提到，他們可以透過手機訊號的定位分析立法院外群眾的年齡，以及與519民眾黨遊行群眾是否有重疊，引發各界質疑國家機器監控人民的疑慮，北檢5月29日主動分「他」字案，指派檢肅黑金專股檢察官羅韋淵調查，釐清是否涉有《通保法》、《個資法》不法情事。北檢近日將傳喚王義川說明。

王義川面對外界的質疑，要求查明真相，還反嗆聲「你咧著猴喔？」還戲謔回應相關資料是用「膝蓋想的」，言論更是引發軒然大波。

據了解，北檢雖已分「他字案」調查本案，但並無具體涉案被告，不過在新黨今天提出告發後，依法北檢近日必須將王義川列為「他字案」被告，並進行調查。