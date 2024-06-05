大陸商務部長王文濤當地時間4日在里斯本會見葡萄牙經濟部長雷斯，談及公平競爭問題時指出，歐方近來採取的系列貿易保護措施，嚴重干擾雙方產業互利合作，稱「保護主義不是出路，而是一條危險的死路」，呼籲在擴大合作的基礎上公平競爭。

據大陸商務部網站消息，雙方重點就推進中葡經貿關係、落實中葡論壇第6屆部長級會議成果等進行深入交流。在談及中葡關係時，王文濤表示，今年是中葡建交45周年；中方願與葡方一道，共同落實好兩國元首重要共識，推動雙邊經貿關係持續健康發展。

雷斯表示，葡中經貿合作取得諸多務實成果，為推動兩國經濟發展發揮積極作用。葡方希與中方繼續加強在雙向投資、農食產品貿易、便利人員往來、第三方市場等領域交流合作，推動中葡論壇發揮更大的作用。

在談及公平競爭問題時，王文濤指出，歐方近來採取的系列貿易保護措施，嚴重干擾雙方產業互利合作，影響中國企業在歐投資發展信心。「保護主義不是出路，而是一條危險的死路」。中方願與歐方平等討論雙方經貿關切，在擴大合作的基礎上公平競爭，使中歐經貿關係發展得更好。

雷斯表示，認同擴大合作、公平競爭是解決貿易保護主義的正確之道，葡中企業要加強合作，為全球經濟發展提供更多正能量。

王文濤同日主持舉行葡萄牙中資企業圓桌會，會上有些企業代表反映，近期歐盟以所謂「公平競爭」為由，持續打壓中資企業。而據歐盟中國商會調查顯示，在歐中企對歐盟營商環境總體評價連續4年下降。

王文濤表示，有關國家對中國「不公平競爭」的指責完全站不住腳。公平競爭是世界各國的共識和國際交往的基石，不能任由少數國家來定義。真正的公平競爭，應當是自己努力跑得更快，而非想方設法絆倒別人；應當是開放合作、平等互利，而非封閉排他、拉幫結派；應當是遵守已形成國際共識的規則，而非隨意破壞和篡改規則。「中方宣導合作共贏，但不回避也不懼怕競爭，歡迎良性競爭，反對遏制打壓的惡性競爭」。