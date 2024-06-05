中信金控首席經濟學家林建甫表示，如果川普當選，FED主席鮑爾應該就會走人，而且明年FED降息的速度會更快；台灣經濟研院董事長吳中書則強調，要留意未來GDP會是一個偏低的區間；國票金前總經理丁予嘉則認為，若川普當選大家要繫好安全，市場的震盪會很大。

台大財金系兼任教授劉憶如表示，川普向來喜歡低利率，以及弱勢美元；若川普當選，明年美國降息次數會增加，要留意對利率敏感的產業，以高科技而言，如費半和納斯達克指數對利率敏感度就高於道瓊和標普500指數。

劉憶如強調，高科技的股價是反映大家對未來公司營收的一個預期心理，未來的營收是要用利率折算回來到現值，尤其很多高科技其實大家對它的期待，就是「有夢最美」，意味著，未來不曉得要賺多少錢，你若用利率折現回來計算，所以它對利率的繁感度就非常的高。因此，真的開始加速降息，高科技產業受的影響會比消費類股來得大。

林建甫表示，拜登當選的話，利率政策就是比較按照data dependent，因為現在聯準會一般的做法就是data dependent看那個資料，然後依資料再來判斷政策走向。但川普就不一樣了，超然獨力的鮑爾會被換掉，川普的思維就是一個商人，他就是從商人的角度來思考，利率那麼高，貸款成本會很高，所以經濟會不好。

吳中書認為，要注意未來的經濟成長率可能是另外一個區間，稍微偏低一點且經濟動能也比較趨緩。

丁予嘉則警告，川普當選這件事情發生的話，市場能震盪很大而且會是超級大，所以說這個應該要很仔細的去觀察，大家要小心一點。