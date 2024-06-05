1984年4月19日正式開幕的台北福華大飯店，設有606間客房、7間餐廳、宴會廳及多功能會議室、戶外泳池、名品街等設施，量體位居台北市前五大。台北福華今年開業邁入40周年，年初宣布與萬豪集團簽約，將於2025年2月起斥資數十億元進行內部改裝。

台北福華預期將在2026年中更名為「台北福華大飯店，傲途格精選」，成為萬豪集團旗下軟性品牌「傲途格精選酒店」（Autograph Collection）台灣首家據點，客房數降至約600間、並打造多功能Ideas Lab創新商務會議中心，積極搶攻國際客與大型商務會展市場。

而台北福華新任董事長廖瑞遠自小於美國求學，承襲有台灣現代版畫先驅之稱的父親廖修平在藝術領域的興趣與專長，自密西根大學建築學士畢業、取得耶魯大學建築學碩士學位後，成為紐約執業的專業建築師超過20年。

廖瑞遠的專業領域包括工程營造、成本控管與團隊管理，主要負責項目包括私人住宅、豪華公寓和住宅大樓，曾在建築大師Richard Meier的事務所任職，並參與「紐約685 FIRST AVENUE」、台北信義區豪宅大樓「琢白」及台中的「白朗峰」等多個國際建案。

台北福華表示，憑藉豐富的國際建築經驗，廖瑞遠將結合自身專業投入此次轉型計畫，包括與萬豪集團與跨國設計團隊合作，結合福華獨有的台灣文化元素和時下風格趨勢，期許透過嶄新的硬體規格和品牌形象，拓展更多新世代客群。

同時，廖瑞遠也將秉持創辦人廖欽福「The Finest」的品牌初衷，親率團隊進行人才培訓與國際密切接軌，並培養團隊成員透過傳遞福華故事和回憶，與客人建立情感連結，將深耕台灣近半世紀的在地品牌引領進入下個40年。