台中市40歲林姓男子，家中經營家具工廠，卻不思上進，染上吸毒惡習，台中市刑大利用大數據分析鎖定，發現林男駕駛BMW休旅車暫停南屯區1處空地，直接在車內吸毒解癮，當場人贓俱獲逮捕，訊後將全案依法移送，經法院審結判刑3月確定，林男亦因妨害自由、傷害等案發監執行。

台中市刑大偵四隊利用大數據分析，鎖定毒品販賣網絡，經多日跟監埋伏，趁林姓男子駕駛BMW休旅車，停放在南屯區空地，躲在車內吸食第三級毒品K他命解癮之際，大批幹員蜂擁而上，一舉將林男制伏，在車內起獲1罐13.45公克，高純度K他命毒品。

林男供稱，毒品是友人提供，因為好奇所以嘗試吸食，進而成癮；據了解，林男家中經營家具工廠，家境優渥，是名符其實的富二代，他卻遊手好閒，染上吸毒惡習，為躲避追查，選在家人提供的BMW休旅車內吸毒。

警方訊後將林男移送法辦，法院審結依持有毒品判刑3月，由於林男另犯妨害自由與傷害案件，已發監執行。

台中市刑大隊大隊長李明道呼籲，查緝毒品為警方持續性重點工作，將持續強化查緝作為，民眾切勿以身試法，如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，警察局將從優核發民眾協助破案及檢舉獎金。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！