5日上午嘉義縣議會駁斥此文內容，並上臉書留言，指影片並內無嘉義縣議員。（取自爆料公社∕呂妍庭嘉義傳真）

有網友4日在「爆料公社公開版」臉書社團貼出一段影片及照片，畫面中2名男子在KTV包廂摟妹歡唱，文字註明「嘉義縣議員玩真開心」，引發網友熱議、分享，由於影像並未看到任何縣議員，縣議會直球對決，指影片內根本沒有嘉義縣議員，要求修正、撤除，以匡正視聽，以免違法。

該名網友貼文的影片有2男2女，其中1名男子及2名女子容貌清楚，另1名男子則露出手臂和背影，無從得知其長相，影片中為女子唱歌，行為正常，照片中則有男子摟抱女子的行為，貼文寫下「嘉義縣議員玩真開心」

貼文引起大量網友討論，紛紛留言「超級羨慕」、「一起唱歌，看不出有什麼問題」、「下班放鬆一下怎麼了」、「感覺被設局」、「官員可以找小三，議員不能花錢找快樂」、「哪位是議員」等，也有人直言影片照片沒有議員。

因貼文已引發爭議，5日上午嘉義縣議會駁斥此文內容，並上臉書留言，指影片並內無嘉義縣議員，建請修正或撤除，以匡正視聽，以免違法。