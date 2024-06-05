InnoVEX於4日盛大開幕，經營團隊橫跨產學界，並與陽明交通大學醫學工程研究所合作的瑞音生技（Rehear Audiology）在台北南港展覽館2館4樓R1030攤位展示全新AI藍牙音訊解決方案，重新定義聽覺輔助的未來。這些技術致力於協助輕中度聽損者享受更清晰的聲音體驗，具備卓越的主動降噪功能和自動補償音頻增強能力，為用戶提供卓越的聽覺享受。用戶亦可使用APP進行聽力度數檢測，定期監控聽力健康，簡化以往繁雜的聽力檢測流程。瑞音生技的創新技術與人性化設計，正在推動聽覺技術的進化，改變我們對未來聆聽世界的想像。

瑞音生技由葉佳紋董事長於2023年3月創立，他同時也是瑞昱半導體和弘憶國際的創辦人。以瑞昱半導體和弘憶國際20年以上的產業研發經驗和音訊晶片技術為基礎，瑞音積極進軍助聽器產業。公司的主要資金來自策略聯盟夥伴，經營團隊由科技界及聽力產業資深人士組成，並與陽明交通大學醫學工程研究所展開緊密的產學合作。

隨著世界衛生組織（WHO）指出當今全球高齡化趨勢嚴峻，預計聽力損失患者數量將急劇上升。雖然傳統的專業臨床助聽器效果良好，但價格昂貴（數千美元），僅供應少數需求者。為此，美國於2022年10月通過了一項法案，將非處方級助聽器（Over-the-counter hearing aid, OTC）納入醫療設備的範疇，針對輕中度聽力受損者提供平價的選擇。這一法案的推出引發了藍牙耳機市場的轉變，蘋果和三星紛紛在其藍牙耳機（TWS earbuds）中加入聽力輔助功能。雖然2023年非處方助聽器的銷售份額仍然有限，但據Value Market Research報告預計，到2030年，全球非處方助聽器市場的複合年增長率（CAGR）將達到8％，市場規模將達到6.2億美元；同時，TWS耳機市場將達到5220億美元。

瑞音生技對擁有聽力檢測和補償功能的耳機以及非處方助聽器市場的潛力有深刻的了解，因此推出了智慧助輔聽耳機晶片方案。全球約15億聽力受損人口中，有92％屬於輕度至中度受損者。傳統的處方助聽器需要聽力師協助選配，選配過程冗長且複雜。相比之下，非處方助聽器不需要聽力師協助，選配過程即時快速，適用於輕度至中度聽力損失者。瑞音運用AI軟體技術開發的藍牙OTC助聽耳機晶片方案具有多項特色：提供APP純音聽力檢測，取代傳統的醫院聽力室檢測，並使用AI自動調校技術精確補償聽力。此外，該助聽耳機晶片方案還具有0.2ms的延遲技術、主動降噪技術和多種場景降低環境噪音的干擾。這款藍牙OTC助聽耳機晶片方案結合了耳機、助聽器和娛樂功能，極具競爭力。

瑞音生技運用AI軟體深度學習技術開發OTC助聽器晶片方案，已在台北榮民總醫院完成臨床確效並取得20年專利。目標市場不僅包括助聽器產業，還廣泛涵蓋消費性耳機、音箱、電視音響等領域，以使各種聽力困難的使用者都能重新體驗美妙的聲音。與瑞昱半導體的密切合作使得公司能夠提供所需的底層技術功能。瑞音公司的核心技術是將主動式降噪（ANC）技術應用於助聽產業，這是獨家的專利技術，使得所開發的產品不僅僅是一般性的ANC藍牙耳機，而是具有健康功能的耳機和聲音補償的助聽器功能。

瑞音生技展現了AI雲端算力的成功應用典範。通過與GMI Cloud的密切合作，瑞音生技充分利用雲端運算和晶片技術，在提供個別化聽力補償方面取得了顯著突破。透過AI技術分析聽力數據和個別的聽覺環境，從而為每位使用者提供客制化的聽力補償方案，使得裝置更加符合各別聽損者的需求，進而提升使用者的聽覺體驗。此外，瑞音生技將AI技術應用於主動降噪（ANC）耳機的生產過程中。通過在生產過程中導入AI技術，提高生產效率和產品品質，降低製造成本。這種創新的應用將使瑞音生技在助聽產業保持競爭優勢。