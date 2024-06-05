世上人口最多的國家印度第18屆國會下議院選舉今天完成計票，以「印度人民黨」（BJP）為首的執政聯盟仍取得多數席次。外交部對印度政府及人民順利完成國會大選表達祝賀，並期盼在雙方在既有基礎上持續在產業鏈等領域合作。

印度下議院大選可說是世界最大規模的民主投票，擁有世上最多人口的印度，逾9.7億名選民從4月19日起依選區並分7梯次投票，最後一梯次於6月1日結束，計票作業從昨日開始至今完成計票。

計票結果由BJP為首的執政聯盟「國家民主聯盟」（National Democratic Alliance）獲勝。對此，外交部表示，中華民國政府向印度政府及人民順利完成國會大選表達誠摯祝賀。

外交部強調，台灣與印度都是印太區域的重要成員，近年來雙邊關係穩健成長，尤其在經貿、半導體科技、教育及文化等領域交流日益密切，印度是我國「數位新南向」重要夥伴，台灣期盼與印度新政府在既有的友好基礎上持續在產業鏈等各領域合作，共同為印太地區的和平、穩定及繁榮作出貢獻。