新內閣上路著重打詐四法，立法院內政委員會5日審查《詐欺犯罪危害防制條例草案》，內政部長劉世芳表示，打詐四法一起連動才有法治基礎，有效壓制詐騙猖獗的狀況。劉世芳報告提到，條例的條文可填補現行防制與打擊詐欺犯罪法令不足，從上游強化金融、電信及網路各面向之防詐作為；下游嚴懲詐欺犯罪；並建構保護詐欺犯罪被害人機制，以形成綿密且體系完整的防詐網絡。

劉世芳表示，打詐四法包含由內政部主管的「詐欺犯罪危害防制條例草案」，另外包括「科技偵查及保障法草案」、「通訊保障及監察法部分條文修正草案」及「洗錢防制法修正草案」，在司法法制委員會分別由法務部、金管會負責。

劉世芳強調，四個法一起連動，才能對台灣詐騙猖狂的狀況有法治基礎，有效壓制詐騙猖獗的狀況。

至於民團質疑，打詐修法過嚴，不利於更生人回歸社會？劉世芳強調，處理法條的過程中，一定會跟朝野黨團立委互相互動，這些立委所代表的民意也會顯現出來，並在委員會提出最適切的法律，未來黨團協商時，會以行政院整體四個部會的立場跟黨團委員說明。

後續劉世芳在口頭報告時指出，為防制及打擊詐騙危害，我國自2022年6月起實施「打詐綱領」，分別從識詐（宣導教育面）、堵詐（電信網路面）、阻詐（贓款流向面）及懲詐（偵查打擊面）等四大面向著手，奠定各項政策基礎方針，並由行政院組成跨部會打詐國家隊，攜手協力共同應處詐欺犯罪問題。

劉世芳說，近年來詐欺犯罪朝系統化、專業化、組織化與境外化方向發展，犯罪型態及技術不斷演變，手法日新月異，形成新型態的犯罪產業鏈，犯嫌不當利用金融、電信及網路的便捷性與廣布性，滲透民眾的日常生活，進行無差別的犯罪，除造成個人的財產損害，也產生社會上的不信任感與影響整體金融秩序，並嚴重斲喪我國國際形象，有強力打擊與防制之必要。

劉世芳指出，面對詐欺犯罪問題，行政院團隊通盤檢視我國現行法規，並蒐研外國法令、策略及網羅各界意見，以強化防詐作為、打擊詐欺集團、保護犯罪被害人為重點，採就源及溯源「雙源齊清」之方向，推動制定「詐欺犯罪危害防制條例」。