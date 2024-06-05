39歲李妍瑾去年才剛結婚，結果短短四個月婚姻就宣告終結。李妍瑾4日晚間直播時，數度哽咽落淚、認了離婚。不過五月初才和她爆發口角衝突的陳沂，聽聞消息非但沒有落井下石，反而獻上心靈雞湯。

陳沂在臉書PO文表示，「關於李妍憬(瑾)離婚，一堆人在罵，我看到也有人說三斤又撿到題材了。很遺憾的，我認為結婚離婚都只是人生中的一個選項，不過就是離個婚根本沒什麼。硬是拖著彼此折磨的婚姻，才是最讓人痛苦的。恭喜重獲自由！」陳沂不但道了恭喜，更給予李妍瑾正面鼓勵，「妳39歲的生日願望，實在不該浪費在我身上，應該留給自己。願妳無論有沒有另一半，都能是最完整的妳。」

聽聞李妍瑾離婚，陳沂獻上正能量祝福。 （圖／FB@陳沂）

陳沂一番話，正能量滿滿，卻也嚇壞了不少網友，直言「好不習慣三斤這種心靈雞湯，原本以為會是毒雞湯的說」、「說好的尖酸刻薄呢？你人設翻車了」，還有網友大呼「這不是三斤！」，結果釣出陳沂本尊回應，「明辨是非、就事論事、不以人廢言才是我，有長期關注嗎？」，讓粉絲忍不住稱讚「今天的老師有洋蔥」、「今天三斤特別的暖」。

事實上，陳沂和李妍瑾上個月初才在節目錄製時槓上，當時場面一度火爆。儘管李妍瑾下節目後，道歉並解釋製作單位要求自己做效果，不過陳沂並不買單，還回應：「我從不往心底去，我只往法院去。」事後更在直播上，開酸李妍瑾的代表作，就是「坐計程車和司機起口角，最後和司機互毆，武器是馬ㄒ一ㄝ(靴)。」