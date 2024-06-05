愛山林受惠國內房市熱度高，2023年平均員工薪資552.6萬元，年成長93.8%，高居上市公司之冠。若加上退休金及勞健保等福利費用，員工福利費用達589萬元。

全台房市景氣熱絡，總經理張境在日前曾指出，台灣經濟成長看好，台商回流資金禁止投入不動產規定，今年8月即將解禁，資金面也充裕，加上通膨、物價上漲，科技廠房建廠人口紅利等，樂觀看待台灣房地產市場表現。今年度甲山林集團(含愛山林)代銷房屋金額將由去年1200億元增至1500億元。

愛山林目前仍以代銷服務為主，首季就賣了超過400億元的房子，在全台房市景氣仍佳的情形下，今年自代銷營收營收將超越去年。至於在自建案方面，有兩筆完銷個案可完工入帳，合計總銷超過20億，最快有機會在Q3開始挹注營收。法人推估，今年愛山林營收有機會首度突破百億元。

愛山林今年每股擬配發股票股利5元，將在6月28日舉行股東會。