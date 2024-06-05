知情人士透露，為了不打破美國的限制，中國大陸兩家頂尖人工智慧AI晶片業者沐曦（MetaX）以及燧原科技（Enflame），2023年底曾給了台積電降規的晶片設計圖。這兩家陸企先前對外號稱，自己的晶片產品可跟NVIDIA的媲美。

據悉，總部位於上海的MetaX研發出一款名為C280的降規產品。另外，今年初左右，沐曦最先進的GPU C500在中國大陸的庫存已清光。由美國AMD前高層在2020創立的MetaX，並沒有回應上述報導。

同樣，總部在上海、成立於2018年的Enflame，也沒有回應此消息。背後金主包括科技巨擘騰訊等的燧原科技，2023年共籌資27億美元。台積電拒絕評論個別客戶，僅回應與客戶相互合作，確保一切合乎法規。

設立時間雖不久，但在重要領域具有科技實力，以及未來有發展潛力，都是北京政府眼中俗稱的小巨人（little giants）。同時，這些年輕的大陸企業可獲得國家級的資源，像是MetaX與Enflame等。

5月期間，MetaX爭取到中央政府所資助，研發國產高級人工智慧AI訓練晶片的方案，且在中國大陸有多項研發以及晶圓廠的合作項目。Enflame將自己的晶片賣給大陸國企，並與多個地方政府有專案合作計畫。

NVIDIA執行長黃仁勳在去年12月曾說，除了科技大廠華為外，中國大陸還有大約50家人工智慧AI晶片的新創公司，也正是NVIDIA的競爭對手。不過，部分大陸半導體廠直接受限於美國出口管制，無法再找到海外合適代工廠，是目前一大生產難題。

為了阻止解放軍在人工智慧AI以及超級運算取得科技先機，美國政府不惜對NVIDIA等半導體大廠祭出一系列出口管制。這些晶片禁令也不讓使用美國機台的台積電，以及其它國家晶片業者生產從中國大陸下的訂單。

然而，中國大陸人工智慧AI晶片新創公司的製造困境，可能會讓華為成為受益者，因為華為正以中國大陸為戰場，來跟NVIDIA一較長短。之前，NVIDIA因出口管控，不得不專門為中國大陸開發出性能較差的晶片產品。

自2018年開始，中美間的科技緊張情勢升溫以來，中國大陸加速進行晶片自給自足的準備，故挹注大量資金在半導體上。5月時，北京政府宣布大基金第3期成立，可為大陸IC產業提供480億美元的金援。根據統計，自大基金自2014年成立以來，拿出的補助金已超過1,000億美元。

消息人士指出，中國大陸大概有44家晶圓代工業者，但只有中芯國際（SMIC）可產量高階的GPU（圖形處理器）。但傳出因為中芯國際產能有限，基本上只開給華為來使用。

根據了解，中芯國際今年同意將有限的產能也分給曾經受到美國制裁，且被禁止在海外生產的中國大陸人工智慧AI晶片公司，例如寒武紀（Cambricon）。帶有國企色彩的寒武紀，去年曾在電話會議中表示，正面臨產品供給的壓力。

面對美國政府咄咄逼人的一系列管制，中國大陸指責美方故意用國家安全這頂大帽子，硬生生扣在自己頭上。產業分析師認為，美國目前種種抑制中國大陸的行為，只會讓大陸加快半導體的自主研發腳步罷了。