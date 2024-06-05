標普全球公布，香港5月採購經理指數（PMI）降至49.2，較4月的50.6進一步下跌，並跌穿50持平線，反映營商環境轉勢變弱。由於新增業務減少，企業因此在5月緊縮經營活動。這是4個月以來第3度減產，而產出與訂單量的跌幅，擴大至2022年10月以來最急。

5月調查資料反映，不管從大陸還是海外新接的出口業務，兩者都明顯萎縮。受訪業者認為，需求疲弱是出口下滑的原因。

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan稱，香港PMI顯示，營商環境在今年第2季中段變差，這早於上月訂單轉跌已露出端倪。就業自去年11月以來首次下降，而產出量也回復緊縮。此外，5月投入成本持續上漲，但企業卻自2022年3月以來首次調低產出售價，造成盈利壓力。

「由於看淡前景，企業為保銷路，於是承受成本升幅，還為客戶提供額外折扣」，Jingyi Pan表示，隨著5月新增訂單跌至20個月最低，包括新訂單指數、積壓工作指數在內的前瞻性指標皆預示，近期的經營環境很可能持續低迷。